Гравцю "Динамо" присвятили пісню. Він знявся в кліпі і надав для зйомок два своїх Lamborghini

Музиканти з Люксембургу Джейо Бруджез і Джа Арроганте записали пісню на креольській мові GR10 "Gerson Rodrigues" на честь гравця київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Сам же футболіст знявся в кліпі. Нагадаємо, нещодавно українська тенісистка народила сина легіонеру "Динамо".
"Це пісня про мотивацію дітей та молоді. Жерсон – гравець національної збірної, грав в Лізі чемпіонів. Рядки мусять вселяти в них надію, що вони зможуть досягти цієї мети", – зізнався в інтерв'ю tageblatt.lu Джа Арроганте, який знає Родрігесапонад 10 років. – "Найліпше в ньому те, що він не змінився, незважаючи на свій успіх. Він все та ж хороша людина".
Відео було знято в штаб-квартирі Федерації футболу Люксембургу. Основний час було приділено футболу, але Жерсон за своєю ініціативою вирішив додати трохи гламуру і надав для зйомок два своїх Lamborghini. Музиканти із задоволенням прийняли ідею футболіста.
Нещодавно дівчина футболіста "Динамо" похвалилася фігурою через місяць після пологів. Тенісистка Ольга Янчук, яка ощасливила Жерсона Родрігеса, перебуває у відмінній формі.
Дивіться, як забиває Жерсон Родрігес:
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