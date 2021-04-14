Динамо відправляє в Польщу ще одного футболіста і визначилося з Шабановим

Кияни організували в варшавську Легію поставки футболістів: захисник Артем Шабанов залишиться в Польщі на контракті, ще один гравець поїде влітку

Керівництво Динамо, схоже, знайшло місце працевлаштування відразу для декількох футболістів. Слідом за Назарієм Русіним і Артемом Шабановим в Легію відправиться ще один молодий гравець. До того ж Мірча Луческу і Ігор Суркіс вирішили відпустити захисника Шабанова вже на постійній основі.

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Нещодавно футболіст Динамо в Польщі виступив проти Лукашенка.

До цього 29-річний Артем знаходиться в Легії в оренді, тепер з ним хочуть підписати контракт. Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside:

"Попри отриману Шабановим серйозну травму, причин турбуватися у нього немає. Легія залишилася задоволена весняною частиною сезону у виконанні українця у Варшаві. Днями вступлять в справу переговорники клубів. Мета проста – перехід Артема в Легію на постійній основі. "Клаусула", виставлена керівництвом Динамо, становила 1,8 млн. євро. Ймовірно, ця сума буде злегка зменшена і влітку повноцінний контракт Шабанова таки відбудеться. Влітку в варшавську оренду поїде ще один молодий гравець киян".

На початку ж перебування Шабанова в Легії помилки динамівця привели до вильоту Легії з Кубка Польщі. Тепер ним задоволені – на відміну від скандаліста Назарія Русина.

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Сайт Transfermarkt оцінює Артема в 1,5 млн євро. Однак, думається, до цієї суми він навряд чи дотягує, оскільки контракт в Динамо у нього закінчується 31 грудня цього року.

Раніше український футболіст в Польщі увійшов до числа найкращих.

Дивіться, як Артем забивав у Лізі Європи за Динамо:

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