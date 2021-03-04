Помилки динамівця привели до вильоту "Легії" з Кубка Польщі

Два українських футболіста провели вчора ввечері перший матч в Кубку Польщі. Захисник Артем Шабанов і форвард Назарій Русин, які орендовані "Легією" у київського "Динамо", програли у чвертьфіналі команді "Пяст" з Глівіце. Причому, для 22-річного нападника цей поєдинок виявився першим за кордоном: раніше він виступав за "Динамо" й "Зорю".

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Поразка лідера чемпіонату Польщі стала несподіваною, адже варшавська команда грала на своєму полі, а протистояв їй суперник, який займає 11-е місце в турнірі. Шабанов вийшов в стартовому складі господарів. Саме він дозволив себе обіграти форварду Якубу Сверчоку і з близької дистанції забити м'яч на 8-й хвилині.

Русин вперше зіграв за "Легію", з'явившись на полі на 60-й хвилині. Незабаром його партнери рахунок зрівняли, але на 78-й хвилині пропустили контрвипад і вилетіли з Кубка – 1:2. Причому, на жаль, в цьому епізоді обрізався 28-річний Шабанов, який віддав невдалий пас назад. Дивіться огляд матчу.

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Днями український футболіст в Польщі увійшов до числа найкращих. У чемпіонаті Шабанова включили до збірної туру.

Дивіться, як Артем забивав за "Динамо" в Лізі Європи:

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