З наскоку – на вершину: український футболіст в Польщі увійшов до числа найкращих

Успішно дебютував у польській Екстракласі 28-річний українець Артем Шабанов, який виступає за варшавську "Легію". Права ж на захисника належать київському "Динамо". В середині лютого "Динамо" влаштувало двох гравців в Польщу, відомі умови.

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У минулому, 19-му, турі національного чемпіонату "Легія" обіграла в гостях "Гурнік" з рахунком 2:1, а Шабанов провів на полі весь матч. Виступ Артема вразило експертів, і українського футболіста включили до символічної збірної туру.

У попередньому турі "Легія" також здобула перемогу – над "Віслою" з Плоцька (5:2). Причому, Шабанов з'явився в грі після перерви за рахунку 3:2. Столична команда продовжує лідирувати в чемпіонаті Польщі, на чотири очки випереджаючи "Погонь" зі Щеціна. У вищому дивізіоні у наших західних сусідів виступає 16 клубів.

Ще один українець у складі "Легії", форвард Назарій Русин, поки що в заявку команди на ігри не потрапляв. Зате днями український нападник "Динамо" заговорив польською.

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Згадаймо, як Артем забивав за "Динамо" в Лізі Європи:

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