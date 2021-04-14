Українська
$ 28,02
33,32

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Динамо посылает в Польшу еще одного футболиста и определилось с Шабановым

14 апреля, 16:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевляне организовали в варшавскую Легию поставки футболистов: защитник Артем Шабанов останется в Польше на контракте, еще один игрок уедет летом

Руководство Динамо, похоже, нашло место трудоустройства сразу для нескольких футболистов. Вслед за Назарием Русиным и Артемом Шабановым в Легию отправится еще один молодой игрок. К тому же Мирча Луческу и Игорь Суркис решили отпустить защитника Шабанова уже на постоянной основе.

Реклама

Недавно футболист Динамо в Польше выступил против Лукашенко.

До этого 29-летний Артем находится в Легии в аренде, теперь с ним хотят подписать контракт. Об этом сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside:

"Несмотря на полученную Шабановым серьезную травму, причин расстраиваться у него нет. Легия осталась довольна весенней частью сезона в исполнении украинца в Варшаве. На днях вступят в дело переговорщики клубов. Цель проста – переход Артема в Легию на постоянной основе.

"Клаусула", выставленная руководством Динамо, составляла 1,8 млн. евро. Вероятно, эта сумма будет слегка уменьшена и летом полноценный контракт Шабанова таки состоится. Летом в варшавскую аренду проследует еще один молодой игрок киевлян".

В начале же пребывания Шабанова в Легии ошибки динамовца привели к вылету Легии из Кубка Польши. Теперь им довольны – в отличие от скандалиста Назария Русина.

Реклама

Сайт Transfermarkt оценивает Артема в 1,5 млн евро. Однако, думается, до этой суммы он вряд ли дотянет, поскольку контракт в Динамо у него заканчивается 31 декабря этого года.

Ранее украинский футболист в Польше вошел в число лучших.

Смотрите, как Артем забивал в Лиге Европы за Динамо:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об измене
Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об изменеФутбол
Динамо еще ближе к чемпионству: все результаты 20-го тура УПЛ
Динамо еще ближе к чемпионству: все результаты 20-го тура УПЛЧУ по футболу
К приезду героя Динамо из Александрии его возлюбленная сделала новую прическу
К приезду героя Динамо из Александрии его возлюбленная сделала новую прическуФутбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Динамо – Шахтер: Маркевич вынес приговор чемпионской гонке
Динамо – Шахтер: Маркевич вынес приговор чемпионской гонкеЧУ по футболу
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратомЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять