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С наскока – на вершину: украинский футболист в Польше вошел в число лучших

1 марта, 16:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Артем Шабанов в составе "Легии" успешно отыграл полный матч

Успешно дебютировал в польской Экстракласе 28-летний украинец Артем Шабанов, который выступает за варшавскую "Легию". Права же на защитника принадлежат киевскому "Динамо". В середине февраля "Динамо" устроило двух игроков в Польшу, известны условия.

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В минувшем, 19-м, туре национального чемпионата "Легия" обыграла в гостях "Гурник" со счетом 2:1, а Шабанов провел на поле весь матч. Выступление Артема впечатлило экспертов, и украинского футболиста включили в символическую сборную тура.

В предыдущем туре "Легия" также добыла победу над "Вислой" из Плоцка – 5:2. Причем, Шабанов появился в игре после перерыва при счете 3:2. Столичная команда продолжает лидировать в чемпионате Польше, на четыре очка опережая "Погонь" из Щецина. В высшем дивизионе у наших западных соседей выступает 16 клубов.

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Еще один украинец в составе "Легии", форвард Назарий Русин, пока что в заявку команды на игры не попадал. Зато на днях украинский нападающий "Динамо" заговорил по-польски.

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Вспомним, как Артем забивал за "Динамо" в Лиге Европы:

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