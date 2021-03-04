Ошибки динамовца привели к вылету "Легии" из Кубка Польши

Два украинских футболиста провели вчера вечером первый матч в Кубке Польши. Защитник Артем Шабанов и форвард Назарий Русин, которые арендованы "Легией" у киевского "Динамо", проиграли в четвертьфинале команде "Пяст" из Гливице. Причем, для 22-летнего нападающего этот поединок оказался первым за кордоном: ранее он выступал за "Динамо" и "Зарю".

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Поражение лидера чемпионата Польши стало неожиданным, ведь варшавская команда играла на своем поле, а противостоял ей соперник, занимающий 11-е место в турнире. Шабанов вышел в стартовом составе хозяев. Именно он позволил себя обыграть форварду Якубу Сверчоку и с близкой дистанции забить мяч на 8-й минуте.

Русин впервые сыграл за "Легию", появившись на поле на 60-й минуте. Вскоре его партнеры счет сравняли, но на 78-й минуте пропустили контрвыпад и вылетели из Кубка – 1:2. Причем, к сожалению, в этом эпизоде обрезался 28-летний Шабанов, отдавший неудачный пас назад. Смотрите обзор матча.

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На днях украинский футболист в Польше вошел в число лучших. В чемпионате Шабанова включили в сборную тура.

Смотрите, как Артем забивал за "Динамо" в Лиге Европы:

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