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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Жирний, лисий, але завжди перемагаю!" Ф'юрі не піддається законам науки

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 грудня, 23:07
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC не вірить у новітні технології та впевнений, що досяг успіху лише завдяки тренуванням
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Тайсон Ф'юрі під час прямого ефіру в Instagram відкинув усі сучасні тенденції професійного боксу. Комп'ютерне тестування та програмування майбутнього поєдинку це все нісенітниця, стверджує Циганський король.

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"Бокс дуже простий. Він не еволюціонував за 100 років, тому що у нас все ще два мужики намагаються вибити лайно один з одного в бою.

Якщо ти продовжуєш боксувати старою школою, бігаєш, правильно харчуєшся, вперто тренуєшся, проводиш спаринги – для мене це саме те. Ти можеш спробувати зробити бокс ракетною наукою, але це не ракетна наука, він ніколи їй не був і не буде.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу
Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Візьмемо мене, наприклад. Я – жирний, лисий, люди кажуть, що я не у формі, не роблю нічого з цих тестів для комп'ютерів, цифр на екрані тощо. Але я завжди перемагаю. Це означає – йдіть все до дідька.

Багато боїв це також підтверджують. Якщо ви подивитеся, наприклад, на Ентоні Джошуа, який дотримується всіх їхніх правил, науки і цифр на екрані, і на Енді Руїса, який нічого не робив, крім поїдання снікерсів усі два тижні, які у нього були перед боєм, то він вийшов туди і нокаутував його. І він, певно, навіть не тренувався на реванш і зміг провести всю дистанцію", – цитує слова Ф'юрі vRINGE.com.

Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Steve Marcus
Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Нагадаємо, що нещодавно промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що наступного року Циганський король проведе три поєдинки. Першим суперником Ф'юрі буде Вайт, а ось другим, з великою ймовірністю, буде Олександр Усик.

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Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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