Шанси побачити супербій Усик – Ф'юрі підвищуються: Боб Арум розкрив плани Циганського короля

Промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі назвав кількість поєдинків, які проведе його підопічний у 2022 році

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Раніше Боб Арум заявив, що свій весняний бій Тайсон Ф'юрі проведе проти Ділліана Уайта. Тепер же стали відомі плани проведення поєдинків на 2022 рік, згідно з якими другим суперником Циганського короля може стати український боксер Олександр Усик.

"Думаю, наступним суперником буде Ділліан Вайт. Я б хотів, та й сам Тайсон також не проти того, щоб вийти на ринг наприкінці лютого або березня і провести принаймні три бою у 2022 році. Сподіваюся, так усе буде. Ф'юрі готовий битися з ким завгодно. Я дійсно вірю, що він найвидатніший важковаговик у світі. Немає такого суперника, з ким він не хотів би битися", – цитує Арума talkSPORT.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

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Отже, Арум наполягає на тому, щоб британець бився набагато частіше наступного року, і попередив суперників у суперважкій вазі, що він буде готовий до будь-якого з них.

Це означає, що наступними суперниками Ф'юрі, після Вайта, можуть бути Ентоні Джошуа та Олександр Усик, залежно від результату бою-реваншу.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що найближчий бій Олександр Усик має провести з Ентоні Джошуа. На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід. Поєдинок планують провести у березні – квітні наступного року.