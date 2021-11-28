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Якщо гроші будуть правильні! Джошуа згоден поступитися Ф'юрі Усика

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 14:55
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Колишній чемпіон світу Ентоні Джоуша натякнув, що готовий залишити у бік заради об'єднавчого поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Джошуа програє Усику всі свої титули, але має право на реванш з українцем. Бій має відбутися до 25 квітня наступного року.

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Тим не менш, перехопити Усика має намір Тайсон Ф'юрі. Він закликає Джошуа відступити убік. У недавньому інтерв'ю Ей Джей натякнув, що готовий зробити це за грошову компенсацію.

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"На цьому етапі моєї кар'єри справа вже не в грошах, а в повазі. Ви не зобов'язані любити мене, але будете мене поважати. Ще мені потрібно уславитися справжнім бійцем, тим, хто готовий боротися з найкращими.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Ось чому я битимуся з ким завгодно. Це буде частиною моєї спадщини, кращого резюме, кращого чемпіона у надважкій вазі, триразового чемпіона. Ось що таке справжній боєць.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Але, будучи до кінця чесним... Я також хочу уславитися одним із найрозумніших бізнесменів у нашій справі. Тож якщо гроші будуть правильні, ми повинні це розглянути. Але все ж таки повага має для мене набагато більшу цінність, ніж просто гроші", – цитує Джошуа Xsport.

Джошуа пропонують дозволити провести Усику бій проти Ф'юрі, а потім переможець бою зустрінеться з британцем.

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