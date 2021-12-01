1 декабря 81’
Дженоа 0
Милан 3
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Жирный, лысый, но всегда побеждаю!" Фьюри не поддается законам науки

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 декабря, 23:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC не верит в новейшие технологии и уверен, что добился успеха только благодаря упорным тренировкам
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Тайсон Фьюри во время прямого эфира в Instagram отверг все современные тенденции профессионального бокса. Компьютерное тестирование и программирование будущего поединка это все чепуха, утверждает Цыганский король.

Читайте также: Отмазки в стиле Ломаченко: в поражении Теофимо Лопеса обвиняют травму

Реклама

"Бокс очень-очень прост. Он не эволюционировал за 100 лет, потому что у нас все еще два мужика пытаются выбить дерьмо друг из друга в бою.

Если ты продолжаешь боксировать по старой школе, бегаешь, правильно питаешься, упорно тренируешься, проводишь спарринги – для меня это именно то. Ты можешь попытаться сделать бокс ракетной наукой, но это не ракетная наука, он никогда ей не был и не будет.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира
Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

Возьмем меня, к примеру. Я – жирный, лысый, люди говорят, что я не в форме, не делаю ничего из этих тестов для компьютеров, цифр на экране и тому подобного. Но я всегда побеждаю. Это значит – идите все к черту.

Много боев это также подтверждают. Если вы посмотрите, например, на Энтони Джошуа, который следует всем их правилам, науке и цифрам на экране, и на Энди Руиса, который ничего не делал, кроме поедания сникерсов все две недели, которые у него были перед боем, так он вышел туда и нокаутировал его. И он, вероятно, даже не тренировался на реванш и смог провести всю дистанцию", – цитирует слова Фьюри vRINGE.com.

Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus
Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Напомним, что недавно промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что в будущем году Цыганский король проведет три поединка. Первым соперником Фьюри будет Уайт, а вот вторым, с большой вероятностью, будет Александр Усик.

Реклама

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
ТОП-МАТЧИ

Шахтер

3 дек

17:00

Львов

1.15

7.20

23.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять