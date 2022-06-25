Чекаю приголомшливої поразки! Російський депутат висловився про бій Усика та Джошуа

Депутат Держдуми Росії, знаменитий у минулому боксер Микола Валуєв висловився про майбутній реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде 20 серпня в Саудівській Аравії.

"Можливо, деякі події Усику не дозволили бути в абсолютній формі. Але він має достатньо часу, щоб підготуватися до реваншу.

Я бажаю, щоб і в спортивному, і навіть у політичному плані Джошуа вкотре зазнав поразки. І чим більш оглушливою буде його поразка, тим особисто мені буде приємніше", – заявив Валуєв в інтерв'ю Meta MMA.