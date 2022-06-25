Жду оглушительное поражение! Российский депутат высказался о бое Усика и Джошуа

Депутат Госдумы России, знаменитый в прошлом боксер Николай Валуев высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Поединок пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

"Может быть, некоторые события Усику не позволили быть в абсолютной форме. Но у него есть достаточно времени, чтобы подготовиться к реваншу.

Я желаю, чтобы и в спортивном, и даже в политическом плане Джошуа в очередной раз потерпел поражение. И чем оглушительнее будет его поражение, тем лично мне будет приятнее", – заявил Валуев в интервью Meta MMA.