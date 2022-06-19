Тепер офіційно! Назване місце та дата реваншу Усик – Джошуа

Український чемпіон світу знову битися з AJ наприкінці літа на Близькому Сході

Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть бій-реванш 20 серпня

Минулого року український боксер Олександр Усик виграв бій у британця Ентоні Джошуа у Лондоні. Тріумф дозволила нашому спортсмену завоювати чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF у надважкій вазі.

Тепер же на боксерів чекає повторний бій. Олександр вже повсюдно веде підготовку до нього, виїхавши з України під час війни. Довгий час тривали переговори про дату та місце проведення реваншу.

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І ось нарешті Matchroomboxing повідомив офіційну інформацію. Усик і Джошуа воюють знову 20 серпня 2022 року. Поєдинок пройде у місті Джідда, в Саудівській Аравії, в івент-холлі "Jeddah Super Dome".

Зазначимо, що на професійному рівні Усік провів 19 поєдинків і усі їх виграв (13 – нокаутом). У Джошуа ж 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвали Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.

Якщо Олександр захистить свої пояси, може стати наступним суперником Тайсона Фьюрі. Британець наприкінці квітня виграв у Ділліана Уайта у боротьбі за пояс WBC.

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Бій Усик – Ф'юрі міг би об'єднати пояси, однак, схоже, що Тайсон не налаштований на поєдинок. Після перемоги над Уайтом Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.