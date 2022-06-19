Теперь официально! Названо место и дата реванша Усик – Джошуа

Украинский чемпион мира вновь сразиться с AJ в конце лета на Ближнем Востоке

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой-реванш 20 августа / Фото: matchroomboxing

В прошлом году украинский боксер Александр Усик выиграл бой у британца Энтони Джошуа в Лондоне. Триумф позволила нашему спортсмену завоевать чемпионские пояса WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Теперь же боксеров ожидает повторный бой. Александр уже вовсю ведет подготовку к нему, выехав из Украины во время войны. Долгое время шли переговоры о дате и месте проведения реванша.

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И вот наконец Matchroomboxing сообщил официальную информацию. Усик и Джошуа сразятся вновь 20 августа 2022 года. Поединок пройдет в городе Джидда, в Саудовской Аравии, в ивент-холле "Jeddah Super Dome".

Отметим, что на профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все их выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа же 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывали Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.

Если Александр защитит свои пояса, то может стать следующим соперником Тайсона Фьюри. Британец в конце апреля выиграл у Диллиана Уайта в борьбе за пояс WBC.

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Бой Усик – Фьюри мог бы объединить пояса, однако, похоже, что Тайсон не настроен на поединок. После победы над Уайтом Фьюри объявил о завершении карьеры.