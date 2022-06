Це Усик ще гопак не танцював. Українець влаштував фанатам запальну дискотеку (відео)

20 серпня у Саудівській Аравії на арені Jeddah Super Dome відбудеться бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Боксери вже почали розкручувати мегефайт.

Олександр Усик вирішив ближче познайомитися з місцевою публікою та завоювати їхні серця. Відповідне відео опублікував журналіст Майкл Бенсон у своєму Twitter.

На кадрах відео українець запально танцює під арабську музику разом із фанатами. Тепер Близький Схід точно вболіватиме за Усика!

Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch



