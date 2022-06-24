Це Усик ще гопак не танцював. Українець влаштував фанатам запальну дискотеку (відео)

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик поповнив кількість своїх уболівальників на Близькому Сході

Олександр Усик / Фото: Reuters

20 серпня у Саудівській Аравії на арені Jeddah Super Dome відбудеться бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Боксери вже почали розкручувати мегефайт.

Олександр Усик вирішив ближче познайомитися з місцевою публікою та завоювати їхні серця. Відповідне відео опублікував журналіст Майкл Бенсон у своєму Twitter.

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На кадрах відео українець запально танцює під арабську музику разом із фанатами. Тепер Близький Схід точно вболіватиме за Усика!

Oleksandr Usyk dancing with fans in Saudi Arabia before filming promo footage for the Anthony Joshua rematch



pic.twitter.com/eaz3TexYN2 — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 23, 2022

Нагадаємо, фішка Олександра Усика – танець гопака. Він вперше це зробив після перемоги на Олімпійських Іграх у Лондоні 2012 року.

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Раніше британець Ентоні Джошуа поділився своєю мрією побити Усика і повернутись на трон хевівейту. Ей-Джей розраховує стати легендою боксу.

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До речі, у букмекерських конторах Олександр фаворит бою. На професійному рівні Усик провів 19 поєдинків і все виграв (13 – нокаутом).

У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.