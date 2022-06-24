Танцює він краще. Усик показав ще один свій талант (відео)

Щоб підвищити інтерес уболівальників до реваншу з Ентоні Джошуа, який пройде у серпні, Олександр Усик вирішив співати та танцювати

Усик почав розкручувати бій у Саудівській Аравії / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик почав активно розкручувати свій бій з Ентоні Джошуа. Реванш відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

У тренувальному таборі боксер заспівав пісню Скрябіна "Сам собі країна".

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Треба сказати, що з вокальними даними у Олександра не дуже. У нього краще виходить танцювати. І це він продемонстрував мешканцям Саудівської Аравії. Боксер запально потанцював зі своїми шанувальниками.

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Нагадаємо, фішка Олександра Усика – танець гопак. Він уперше це зробив після перемоги на Олімпійських Іграх у Лондоні 2012 року.

До речі, у букмекерських конторах Олександр фаворит бою. Перший поєдинок він впевнено виграв у Джошуа за очками.

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На професійному рівні Усик провів 19 поєдинків і всы виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.