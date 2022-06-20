Є явний фаворит! Букмекери оцінили шанси Усика та Джошуа у бою-реванші

Нарешті стала відома дата бою реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Поєдинок призначено на 20 серпня і відбудеться вона в Саудівській Аравії.
Локація – івент-хол "Jeddah Super Dome" у Джідді. Тим часом букмекери вже почали приймати ставки на переможця бою. На їхню думку, однозначним фаворитом є українець.
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Котирування на Усика варіюються від 1.40 до 1.50, тоді як на AJ можна поставити в середньому за 2.75. Пропонуємо порівняти коефіцієнти на поєдинок у різних компаніях:
|КОМПАНІЯ
|УСИК
|НІЧИЯ
|ДЖОШУА
|Parimatch
|1.50
|20.00
|2.75
|Vbet
|1.44
|19.00
|2.64
|William Hill
|1.40
|16.00
|2.87
|bet365
|1.40
|-
|2.75
|SkyBet
|1.50
|20.00
|2.75
|PaddyPower
|1.44
|16.00
|2.75
|BetVictor
|1.50
|20.00
|2.75
|betfair
|1.50
|16.00
|2.75
|Unibet
|1.52
|16.00
|2.50
|Betway
|1.44
|16.00
|2.75
|Ladbrokes
|1.50
|16.00
|2.62
Нагадаємо, що у вересні минулого року український боксер виграв бій у Ентоні Джошуа у Лондоні. Тріумф дозволив Усику завоювати чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.
До речі, на професійному рівні Усик провів 19 поєдинків та всі виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.