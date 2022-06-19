Готується увійти в історію. Джошуа розповів, чого чекає від бою з Усиком

AJ зізнався, що дуже мотивований перед реваншем з українцем

Бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться у серпні

Український боксер Олександр Усик у вересні 2021 року переміг британця Ентоні Джошуа в Лондоні. Успіх зробив нашого спортсмена чемпіоном за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Тепер же боксерів чекає повторний бій, пройде він 20 серпня у Джидді. Для Джошуа цей бій стане другим реваншем у кар'єрі. Ентоні в захваті від того, що може увійти в історію боксу.

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"Тепер я можу зробити внесок в історію, ставши єдиним триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. Яка можливість! Щасливий боксер – небезпечний боксер. І зараз я найщасливіший і наймотивованіший за весь час".

Нагадаємо, що Джошуа здобув пояс IBF у 2016 році у бою з Чарльзом Мартіном. А через рік став чемпіоном за версією WBA Super та IBO у бою з Володимиром Кличком. Після перемоги над Скоттом Паркером Джошуа забрав ще й пояс WBO.

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Пізніше Ентоні втратив усі чотири пояси в бою з Енді Руїсом, проте потім взяв реванш. Тепер він має намір зробити той самий трюк з Усиком. Зазначимо, що на професійному рівні Олександр провів 19 поєдинків і всі виграв (13 – нокаутом).