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За відмову від бою з Усиком попросив би більше. Батько Ф'юрі тонко потролив Джошуа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 грудня, 20:12
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Ентоні Джошуа ніяк не хоче відмовлятися від реваншу з Усиком, тому зажадав таких величезних відступних, вважає батько Ф'юрі
Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що Ей-Джей прогадав із відступними
Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що Ей-Джей прогадав із відступними / Фото: Колаж: Сьогодні

Батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) у властивій йому манері прокоментував суму відступних, які зажадав Ей-Джей за відмову від реваншу з володарем титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком (19- 0, 13 ДО).

Читайте також: Може одразу бій проти Усика? Ф'юрі розповів, що чекає Вайта навесні

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"Це бізнес. Я вірю, що Джошуа хоче побитися з Усиком. Саме тому він і попросив 40 млн фунтів".

Я не засуджую його, адже я зажадав би 70 млн.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Джошуа хоче взяти реванш за поразку. Він може повернутись, що вже довів. Якщо знайдеться такий великий дурень, який витратить таку суму, то хай платить їм.

Я однозначно вважаю, що Джошуа хоче битися з Усиком. Але якщо він отримає вигідну пропозицію, то може прийняти її, а потім побитися з переможцем.

Щоправда, я думаю, що гроші – не головне для Джошуа. Це питання гордості. Я не засуджую його", – цитує Джона Ф'юрі The Sun.

Раніше Девід Хей присоромив Ентоні Джошуа за готовність відмовитись від реваншу з Олександром Усиком.

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"Якщо Джошуа це зробить, я буду шокований! Скільки йому потрібно грошей? Що він хоче купити? Наскільки велику він хоче яхту? – наводить слова Хея Vringe.com. – Якщо він відійде убік, я, можливо, переоцінив його".

Джошуа варто прислухатися до порад Хэя
Джошуа варто прислухатися до порад Хэя

Нагадаємо, Джошуа готовий був відійти убік за 40 мільйонів доларів.

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