Отказывается от Усика ради яхты! Джошуа досталось от жертвы Кличко

Британец Дэвид Хэй, десять лет назад побитый Владимиром Кличко, пристыдил Энтони Джошуа за готовность отказаться от реванша с Александром Усиком за деньги

Джошуа стоит прислушаться к советам Хэя

Если Энтони Джошуа откажется от реванша с Александром Усиком, позволив тому весной подраться с Тайсоном Фьюри, то резко упадет в глазах знаменитого британского боксера Дэвида Хэя.

Напомним, Джошуа готов отойти в сторону за 40 миллионов долларов.

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"Если Джошуа это сделает, я буду шокирован! Сколько ему нужно денег? Что он хочет купить? Насколько большую он хочет яхту? – приводит слова Хэя Vringe.com. – Если он отойдет в сторону, я, возможно, переоценил его".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Если ты не можешь побить Александра Усика, то ты не можешь побить и Тайсона Фьюри", – прессует Дэвид Хэй через СМИ Энтони Джошуа, пытаясь задеть самолюбие последнего.

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

"Джошуа неверно провел бой с Усиком в сентябре. Если он будет правильно боксировать – он его нокаутирует, заберет пояса и потом сможет провести бой за звание абсолютного чемпиона".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"По моему мнению, Джошуа нужно исправить ошибки сразу же – провести реванш с Усиком, забрать пояса, показать такое же выступление, как он показал в повторном бою против Руиса. Тогда тоже говорили, что ему нужен промежуточный бой. А он вышел прямо на реванш и нашел технику, чтобы побить Энди, и побил его легко. Сделай это еще раз!",- обращается к Джошуа Хэй.

Лицо Усика после боя с Джошуа / Фото: REUTERS

"Не думаю, что есть такое количество денег, которое может остановить Эй-Джея. Не думаю, что он наелся", – подытожил Хэй.

Дэвид Хэй / Фото: sport24.ru

Ранее мы писали, что уничтожить Усика руками Джошуа намерен лучший боксер всех времен. Помочь Энтони справиться с украинцем вызвался непобежденный Флойд Мейвезер.