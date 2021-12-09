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Може одразу бій проти Усика? Ф'юрі розповів, що чекає Вайта навесні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 грудня, 17:56
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Циганський король не дуже радий обов'язковому бою проти Викрадача трупів і заздалегідь попередив свого суперника, що він з ним зробить
Ділліан Вайт vs Тайсон Ф'юрі
Ділліан Вайт vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений, що поєдинок завершиться його достроковою перемогою. При цьому британець, мабуть, сподівається, що Вайт відмовиться від поєдинку і він навесні таки зустрінеться з Олександром Усиком.

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"Я давно знаю Ділліана. За останні кілька років він серйозно додав, але результат завжди буде одним і тим самим: я відправлю його в нокаут. Якщо цей поєдинок відбудеться, я його нокаутую.

Я гадки не маю, коли відбудеться цей бій. Я б хотів вийти в ринг у лютому чи березні, але вам потрібно поговорити про це з промоутерами, оскільки я не займаюся датами та подібними речами", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю IFL TV.

Ф'юрі кинув виклик Вайту
Ф'юрі кинув виклик Вайту

Нагадаємо, що WBC призначив обов'язкового претендента для свого чемпіона у надважкій вазі. Ним став Ділліан Вайт.

Днями Тайсон Ф'юрі звернувся до екс-володаря титулів Ентоні Джошуа із закликом дозволити йому битися з Олександром Усиком, але тепер змушений буде зустрітися з Викрадачем трупів.

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Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Зазначимо, що 30 жовтня у поєдинку між Ділліаном Уайтом та Отто Валліном мав визначитися майбутній суперник Тайсона Ф'юрі. Але за десять днів до бою стало відомо, що Вайт отримав травму плеча, через що бій скасували.

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