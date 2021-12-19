"Я зганьбив компанію UFC". Скандальний блогер кинув виклик зіркам ММА

У ніч на 19 грудня у Тампі популярний блогер-боксер Джейк Пол ефектно переміг колишнього чемпіона UFC Тайрона Вудлі. Перемога так закрутила голову американському ютуберу, що він вирішив кинути виклик усім провідним бійцям ММА.
Після поєдинку з Вудлі Пол звернувся до президента UFC Дейна Вайта, поставивши під сумнів чемпіонські досягнення бійців його компанії.
"Щойно я нокаутував п'ятиразового чемпіона UFC і зганьбив всю твою компанію.
Будь ласка, дай мені Камару Усмана, Діаза чи Масвідаля. Тому що я впораюся і з ними. Я обіцяю тобі, Дейна", – цитує Пола журналіст Деймон Мартін у своєму Twitter.
Jake Paul to Dana White:- Damon Martin (@DamonMartin) December 19, 2021
"Я тільки скинувся з п'яти разів UFC шампіон і embarrassed your whole company. Please let me get Kamaru Usman. Please let me get Diaz. Please let me get Masvidal. you, Dana" #PaulWoodley
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Нагадаємо, бій Пола та Вудлі завершився перемогою Джейка нокаутом у шостому раунді. Після удару блогера екс-чемпіон UFC впав на канвас обличчям униз.
The ringside KO pic.twitter.com/xqFJZrSwE8- Complex Sports (@ComplexSports) December 19, 2021
У першому поєдинку, який відбувся у серпні цього року, перемогу роздільним рішенням суддів отримав Джейк Пол.
Нагадаємо, що суперником блогера мав стати молодший брат Тайсона Ф'юрі – Томмі Ф'юрі, але незадовго до поєдинку його опонент знявся через травму.