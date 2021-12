"Я зганьбив компанію UFC". Скандальний блогер кинув виклик зіркам ММА

У ніч на 19 грудня у Тампі популярний блогер-боксер Джейк Пол ефектно переміг колишнього чемпіона UFC Тайрона Вудлі. Перемога так закрутила голову американському ютуберу, що він вирішив кинути виклик усім провідним бійцям ММА.

Після поєдинку з Вудлі Пол звернувся до президента UFC Дейна Вайта, поставивши під сумнів чемпіонські досягнення бійців його компанії.

Jake Paul to Dana White:



"Я тільки скинувся з п'яти разів UFC шампіон і embarrassed your whole company. Please let me get Kamaru Usman. Please let me get Diaz. Please let me get Masvidal. you, Dana" #PaulWoodley