"Я опозорил компанию UFC". Скандальный блогер бросил вызов звездам ММА

В ночь на 19 декабря в Тампе популярный блогер-боксер Джейк Пол эффектно победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Победа так вскружила голову американскому ютуберу, что он решил бросить вызов всем ведущим бойцам ММА.

После поединка с Вудли, Пол обратился к президенту UFC Дэйна Уайту, поставив под сомнение чемпионские достижения бойцов его компании.

Jake Paul to Dana White:



"I just knocked out a five time UFC champion and embarrassed your whole company. Please let me get Kamaru Usman. Please let me get Diaz. Please let me get Masvidal. Cause I'm going to embarrass them, too. I promise you, Dana" #PaulWoodley