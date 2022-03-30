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Вся Україна чекає лише на перемогу. Усик пояснив рішення провести бій із Джошуа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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30 березня, 09:19
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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик готується до титульного поєдинку з британцем Ентоні Джошуа
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Боксер Олександр Усик ухвалив непросте рішення залишити Україну під час війни з Росією, щоб провести бій-реванш із Ентоні Джошуа.

До такого вчинку українця підштовхнули його друзі, які вважають, що у рингу Усик зробить набагато більше для України, ніж у боях із російськими орками.

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"- Наскільки складним було рішення залишитися та захищати Україну чи виїхати готуватися до титульного бою з Джошуа?

- Я хотів залишитися і захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму, а не стрілятиму.

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– Чому для підготовки ви обрали Чехію?

- Мої друзі приїхали сюди, я не залишусь тут надовго. Я тренуватимуся там, де боксуватиму.

- Чи підтримуєте ви зв'язок із колегами з боксу, які залишилися в Україні?

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- Звичайно. Я постійно контактую з Василем Ломаченком, Володимиром і Віталієм Кличком.

Кличко підтримав рішення Усика
Кличко підтримав рішення Усика

- Чи можна взагалі відірватися від подій в Україні та повністю зосередитись на тренуваннях?

- Намагаюся зосередитись здебільшого на тренуваннях, за новинами практично не стежу. Усі мої друзі, які захищають нашу державу, кажуть, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають гарного виступу на рингу. Для України.

- І наскільки це тяжко?

- Тяжко, але молитви Богові допомагають.

- У вас є якісь особливі плани на гроші, які ви заробите за титульний бій, наприклад, допомогу Україні?

- Щось інше мене зараз точно не цікавить – ні пояс, ні щось інше, окрім допомоги Україні. Я докладу всіх зусиль на тренуваннях і зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати своїх людей так само, як він підтримує мене. Україна переможе.

– Які плани після бою?

- Я обов'язково повернуся в Україну", – цитує Усика fightnews.info з посиланням на інтерв'ю чеському сайту CNN Prima NEWS.

Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні
Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії.

Шейхи готові виділити призовий фонд у розмірі 120 млн. доларів. Усик як чинний чемпіон претендуватиме мінімум на 50% від цієї суми.

Шейхи дуже хочуть організувати бій в Саудівській Аравії
Шейхи дуже хочуть організувати бій в Саудівській Аравії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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