Вся Україна чекає лише на перемогу. Усик пояснив рішення провести бій із Джошуа

Боксер Олександр Усик ухвалив непросте рішення залишити Україну під час війни з Росією, щоб провести бій-реванш із Ентоні Джошуа.
До такого вчинку українця підштовхнули його друзі, які вважають, що у рингу Усик зробить набагато більше для України, ніж у боях із російськими орками.
"- Наскільки складним було рішення залишитися та захищати Україну чи виїхати готуватися до титульного бою з Джошуа?
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- Я хотів залишитися і захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму, а не стрілятиму.
– Чому для підготовки ви обрали Чехію?
- Мої друзі приїхали сюди, я не залишусь тут надовго. Я тренуватимуся там, де боксуватиму.
- Чи підтримуєте ви зв'язок із колегами з боксу, які залишилися в Україні?
- Звичайно. Я постійно контактую з Василем Ломаченком, Володимиром і Віталієм Кличком.
- Чи можна взагалі відірватися від подій в Україні та повністю зосередитись на тренуваннях?
- Намагаюся зосередитись здебільшого на тренуваннях, за новинами практично не стежу. Усі мої друзі, які захищають нашу державу, кажуть, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають гарного виступу на рингу. Для України.
- І наскільки це тяжко?
- Тяжко, але молитви Богові допомагають.
- У вас є якісь особливі плани на гроші, які ви заробите за титульний бій, наприклад, допомогу Україні?
- Щось інше мене зараз точно не цікавить – ні пояс, ні щось інше, окрім допомоги Україні. Я докладу всіх зусиль на тренуваннях і зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати своїх людей так само, як він підтримує мене. Україна переможе.
– Які плани після бою?
- Я обов'язково повернуся в Україну", – цитує Усика fightnews.info з посиланням на інтерв'ю чеському сайту CNN Prima NEWS.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії.
Шейхи готові виділити призовий фонд у розмірі 120 млн. доларів. Усик як чинний чемпіон претендуватиме мінімум на 50% від цієї суми.