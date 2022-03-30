Вся Украина ждет только победы. Усик объяснил решение провести бой с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик готовится к титульному поединку с британцем Энтони Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Боксер Александр Усик принял непростое решение покинуть Украину во время войны с Россией, чтобы провести бой-реванш с Энтони Джошуа.

К такому поступку украинца подтолкнули его друзья, которые считают, что в ринге Усик сделает намного больше для Украины, чем в боях с российскими орками.

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"- Насколько сложным было решение остаться и защищать Украину или уехать готовиться к титульному бою с Джошуа?

- Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать, а не стрелять.

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- Почему для подготовки вы выбрали Чехию?

- Мои друзья приехали сюда, я не останусь здесь надолго. Я буду тренироваться там, где буду боксировать.

- Поддерживаете ли вы связь с коллегами по боксу, которые остались в Украине?

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- Конечно. Я нахожусь в постоянном контакте с Василием Ломаченко, Владимиром и Виталием Кличко.

Кличко поддержал решение Усика

- Можно ли вообще оторваться от событий в Украине и полностью сосредоточиться на тренировках?

- Стараюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины.

- И насколько это тяжело?

- Тяжело, но молитвы Богу помогают.

- У вас есть какие-то особые планы на деньги, которые вы заработаете за титульный бой, например помощь Украине?

- Что-то другое меня сейчас точно не интересует – ни пояс, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы на тренировках и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих людей так же, как он поддерживает меня. Украина победит.

- Какие планы после боя?

- Я обязательно вернусь в Украину", - цитирует Усика fightnews.info со ссылкой на интервью чешскому сайту CNN Prima NEWS.

Александр Усик принесет Украине больше пользы в ринге, чем в теробороне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Напомним, поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может состояться в Саудовской Аравии.

Шейхи готовы выделить призовой фонд в размере 120 млн долларов. Усик как действующий чемпион будет претендовать минимум на 50% от этой суммы.