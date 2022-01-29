Вася його підкупить: промоутер Усика назвав наступного суперника Ломаченка

На думку Олександра Красюка, саме Василя Ломаченка обере в опоненти для захисту звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Джордж Камбосос досі не сказав, з ким проведе захист титулу короля легкої ваги – з Василем Ломаченком, Девіном Хейні або ж з Раяном Гарсією.

Проте промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що саме Ломаченко, найімовірніше, стане суперником Камбососа.

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На думку Красюка, Лома підкупить Камбососа своєю дешевизною.

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

"Розумні люди, які перебувають навколо Камбососа, вочевидь, рекомендуватимуть йому поєдинок з Хейні, а не з Ломаченком. У бою з Хейні шанси, щонайменше, будуть рівні, хоча я б віддав перевагу Камбососу. У поєдинку ж із Ломаченком ймовірність перемоги Камбососа не дорівнює нулю, але до нього близька".

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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Однак Ломаченко згоден поїхати на бій до Австралії за менший гонорар, ніж Хейні. Отже, більше грошей від призового фонду дістанеться Камбососу.

"Ломаченко має змотивувати Камбососа привабливими комерційними умовами. І, як мені відомо, Василь готовий зробити крок назустріч австралійцю, тому що його мотивацією завжди була насамперед спортивна складова, а потім комерційна. Тому вважаю, що поєдинок Ломаченко – Камбосос вірогідніший, ніж бій Камбосос – Хейні. Саме з точки зору комерційної складової", – зазначив в інтерв'ю каналу BoxOffice Олександр Красюк.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що очікуються два поєдинки Ломаченко – Камбосос. Повторний відбудеться у разі поразки австралійця у першому.

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