Ще один "кровник": жертва Ломаченка мріє про реванш за єдину поразку в кар'єрі

Американський боксер Гері Расселл планує провести у 2022 році два поєдинки з топ-боксерами світу

2014 року Рассел програв бій Ломаченку / Фото: Getty Images

У ніч з 22-го на 23 січня чемпіон світу за версією WBC у напівлегкій вазі Гері Расселл буде битися проти Марка Магсайо. Окрім цього бою Містер планує у 2022 році зустрічі із Джервонтою Девісом та Василем Ломаченком.

Читайте також: "Смердючий виродок": хейтер Ломаченка вивів із себе майбутнього суперника Васі

Реклама

"Я не можу гарантувати, що проведу ще два бою цього року, але присягаюся, що із задоволенням зробив би це. Я не можу дати гарантію, що зможу змусити цих хлопців застрибнути в ринг і битися зі мною". Чого я хочу досягти у боксі перед завершенням кар'єри? Правду кажучи, я вже досяг багато чого з того, чого хотів досягти. Я відчуваю, що в мене ще не було визначальних для моєї кар'єри боїв.

Ломаченко vs Расселл / Фото: Getty Images

Є дві речі, яких я хотів би добитися. Я однозначно хочу побитися з Джервонтою Девісом і однозначно хочу провести реванш із Василем Ломаченком. Це два мої головні бажання", – цитує 33-річного боксера fightnews.info.

Зазначимо, що бій із Расселлом не входить до планів Ломаченка. Василь навесні цього року хотів би побитися за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі з Джорджем Камбососом, але не виключено, що австралієць вибере в суперники Девіна Хейні.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, що у 2014 році Василь Ломаченко у Каліфорнії переміг Гері Расселла рішенням більшості суддів, здобувши титул WBO у напівлегкій вазі.