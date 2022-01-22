Побив українця на очах Ломаченка: наступний суперник для Вайлдера

Непереможного американського суперважа Джареда Андерсона представили як нового візаві для Деонтея Вайлдера

Вайлдер vs Андерсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має намір організувати бій між ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, двічі нокаутованим Тайсоном Ф'юрі, та 22-річним непереможеним суперважем Джаредом Андерсоном.

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"Вайлдер – приголомшливий талант. Він б'є як "кінь копитом", Ф'юрі не дасть збрехати. Майже кожен у суперважкому дивізіоні програв би Деонтею", – сказав Арум в інтерв'ю Sky Sports.

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

"Єдиний, хто буде готовий побити його до кінця цього року, – це Андерсон. Я був би готовий обговорити потенційний поєдинок Вайлдера та Андерсона під кінець поточного року".

"Коли Ф'юрі повісить рукавички на цвях, Джаред опиниться в найбільш вигідній позиції, щоб стати наступним великим суперважем. Той же Майк Тайсон був страшним панчером, якому бракувало деяких боксерських навичок. Але у Джареда є все – навички та сила. Він більше нагадує мені Мухаммеда Алі у молодості", – зазначив Боб Арум.

Андерсон нокаутував Тесленко / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, у грудні Андерсон на очах у Василя Ломаченка нокаутував у Нью-Йорку українця Олександра Тесленка.

Саме Андерсона Ф'юрі вважає майбутнім королем боксу.

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