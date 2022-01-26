Хрест на мрії Ломаченка: неприємні новини для Васі

Шанс на здобуття статусу абсолютного чемпіона світу у легкій вазі випливає з рук українського боксера

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Щоб заволодіти титулом абсолютного чемпіона світу у легкій вазі та здійснити свою мрію на профі-рингу, Василю Ломаченку треба здолати чинного володаря цього звання австралійця Джорджа Камбососа.

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Але промоутер Камбососа Лу ДіБелла провів переговори з промоутером непереможного американця Девіна Хейні Едді Гірном, і, судячи зі слів останнього, Вася опиниться у прольоті.

"Ми уклали з Лу ДіБеллою угоду про бій між Хейні та Камбососом у квітні. Гадаю, це єдиний поєдинок, який має сенс для обох хлопців. Він принесе багато грошей. Але це ще не оголошення бою. Тепер нашу пропозицію ДіБелла має обговорити з Камбососом, а нам потрібно узгодити все з Девіном та DAZN", – наводить слова Гірна boxing247.

Нагадаємо, Ломаченко втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу 2020 року, програвши Теофімо Лопесу, якого, своєю чергою, наприкінці минулого року сенсаційно здолав Джордж Камбосос.

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Проте після грудневої перемоги над Річардом Коммі Ломаченко знову став одним із претендентів на бій за звання короля легкого дивізіону.