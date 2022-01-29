Вася его подкупит: промоутер Усика назвал следующего соперника Ломаченко

По мнению Александра Красюка, именно Василия Ломаченко выберет в оппоненты для защиты звания абсолютного чемпиона мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Джордж Камбосос все еще не сказал, с кем проведет защиту титула короля легкого веса – с Василем Ломаченко, Девином Хэйни либо же с Райаном Гарсией.

Однако промоутер Александра Усика Александр Красюк считает, что именно Ломаченко, наиболее вероятно, станет соперником Камбососа.

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По мнению Красюка, Лома подкупит Камбососа своей дешевизной.

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

"Здравомыслящие люди, которые находится вокруг Камбососа, наверняка ему будут рекомендовать поединок с Хэйни, а не с Ломаченко. В бою с Хэйни шансы, как минимум, будут равные, хотя я бы отдал предпочтение Камбососу. В поединке же с Ломаченко вероятность победы Камбососа не равна нулю, но к нему стремится".

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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Однако Ломаченко согласен поехать на бой в Австралию за куда меньший гонорар, чем Хэйни. Следовательно, больше денег от призового фонда достанется Камбососу.

"Ломаченко должен смотивировать Камбососа привлекательными коммерческими условиями. И, насколько мне известно, Василий готов сделать шаг в сторону австралийца, потому что его мотивацией всегда была прежде всего спортивная составляющая, а потом коммерческая. Поэтому считаю, что поединок Ломаченко – Камбосос более вероятный, нежели бой Камбосос – Хэйни. Именно с точки зрения коммерческой составляющей", – отметил в интервью каналу BoxOffice Александр Красюк.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что ожидаются два поединка Ломаченко – Камбосос. Повторный состоится в случае поражения австралийца в первом.

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Смотрите, как Ломаченко и Камбосос выиграли свои последние бои