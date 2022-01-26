25 января 18:00 Онлайн
Динамо 3
Реал Мурсия 1
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✈ Новые правила въезда в ЕС 💥 ФОПы и штурм Рады ⚡ Подозрение заму Кличко ⚽ Суркис: У Динамо проблемы
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Крест на мечте Ломаченко: неприятные новости для Васи

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 08:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Шанс на завоевание статуса абсолютного чемпиона мира в легком весе уплывает от украинского боксера
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Чтобы завладеть титулом абсолютного чемпиона мира в легком весе и осуществить свою мечту на профи-ринге, Василию Ломаченко нужно одолеть действующего обладателя этого звания австралийца Джорджа Камбососа.

Читайте также: Болельщики заждались: Ломаченко вызывают на мегафайт против Танка

Реклама

Но промоутер Камбососа Лу ДиБелла провел переговоры с промоутером непобедимого американца Девина Хэйни Эдди Хирном, и, судя со слов последнего, Вася окажется в пролете.

"Мы заключили с Лу ДиБеллой сделку о бое между Хэйни и Камбососом в апреле. Думаю, это единственный поединок, который имеет смысл для обоих парней. Он принесет много денег. Но это еще не объявление боя. Теперь наше предложение ДиБелла должен обсудить с Камбососом, а нам нужно согласовать все с Девином и DAZN", – приводит слова Хирна boxing247.

Напомним, Ломаченко потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в 2020 году, проиграв Теофимо Лопесу, которого, в свою очередь, в конце прошлого года сенсационно одолел Джордж Камбосос.

Реклама

Тем не менее после декабрьской победы над Ричардом Комми Ломаченко снова стал одним из претендентов на бой за звание короля легкого дивизиона.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька Крест на мечте Ломаченко: неприятные новости для Васи Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк Динамо – Реал Мурсия: онлайн-трансляция матча Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Джошуа, лучше бери деньги: промоутер Усика предупредил британца Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Опрос
ТОП-МАТЧИ

Кот-Д'Ивуар

Сегодня

18:00

Египет

2.26

3.05

3.55

Полесье

3 февр

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металлист

4 февр

19:00

Черноморец

2.15

3.90

2.90
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять