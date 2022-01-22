Еще один "кровник": жертва Ломаченко мечтает о реванше за единственное поражение в карьере

Американский боксер Гэри Расселл планирует провести в 2022 году два поединка с топ-боксерами мира

В 2014 году Расселл проиграл бой Ломаченко / Фото: Getty Images

В ночь с 22-го на 23 января чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гэри Расселл сразится против Марка Магсайо. Кроме этого боя, Мистер планирует в 2022 году встречи с Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко.

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"Я не могу гарантировать, что проведу еще два боя в этом году, но клянусь, что с удовольствием сделал бы это. Я не могу дать гарантию, что смогу заставить этих парней запрыгнуть в ринг и драться со мной. Чего я хочу добиться в боксе перед завершением карьеры? По правде говоря, я уже достиг многого из того, чего хотел достичь. Я чувствую, что у меня все еще не было определяющих для моей карьеры боев.

Ломаченко vs Расселл / Фото: Getty Images

Есть две вещи, которых я бы хотел добиться. Я однозначно хочу подраться с Джервонтой Дэвисом и однозначно хочу провести реванш с Василием Ломаченко. Это два моих главных желания", – цитирует 33-летнего боксера fightnews.info.

Отметим, что бой с Расселлом не входит в планы Ломаченко. Василий весной этого года хотел бы подраться за звание абсолютного чемпиона в легком весе с Джорджем Камбососом, но не исключено, что австралиец выберет в соперники Дэвина Хейни.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что в 2014 году Василий Ломаченко в Калифорнии победил Гэри Расселла решением большинства судей, добыв титул WBO в полулегком весе.