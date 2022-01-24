Ломаченко вспомнил детство. За его жизнь переживают фанаты

Знаменитый боксер решил сыграть в хоккей, но его предупредили, что нужно делать это аккуратно – лед может быть тонким

Ломаченко ринг сменил на лед / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко сменил вид спорта. Вместо боксерских перчаток взял в руки клюшку и сыграл в хоккей.

"И тут был пойман отрывок из детства", – философски подписал фотографию в Instagram Ломаченко.

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Под фото подписчики беспокоятся о жизни боксера. "На лимане не совсем безопасно", "Аккуратней на льду", – предупреждают они боксера. И правда, рядом видна открытая вода.

Напомним, ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что рассчитывает провести поединок между Василием и Камбососом в апреле этого года в Сиднее. В пользу этого варианта Арум назвал тот факт, что Ломаченко более популярен в Австралии, чем Хейни.

Свой последний бой наш боксер провел в декабре. Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей в зрелищном поединке, доказав, что его рано списывают со счетов!

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