На Ломаченко объявился неожиданный претендент

Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гэри Расселл в 2022 году жаждет провести реванш с украинским легковесом Василием Ломаченко.
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Об этом 33-летний американский боксер по прозвищу Мистер рассказал журналисту The Athletic Грегу Розенштейну.
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"Встретился сегодня с мистером Гэри Расселлом-младшим. Он сказал, что бой номер один, который он хочет в 2022 году, – это реванш с Ломаченко".
"Ломаченко получил подарок, когда мы дрались восемь лет назад. Я тогда не был на пике", – процитировал Расселла Розенштейн на своей странице в Twitter.
Напомним, что в 2014 году Василий Ломаченко в Калифорнии победил Гэри Расселла решением большинства судей, добыв титул WBO в полулегком весе.
Свой следующий бой Расселл проведет против Марка Магсайо 22 января. Ломаченко же весной хотел бы подраться за звание абсолютного чемпиона в легком весе с Джорджем Камбососом, но не исключено, что австралиец выберет в соперники Дэвина Хейни.
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