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Жахливий знімок черепа боксера після удару Альвареса потрапив у Мережу: цього краще не бачити

11 травня, 09:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Британець Біллі Джо Сондерс зазнав першої поразки в кар'єрі від кращого боксера сучасності і отримав серйозну травму ока

/ Фото: Twitter

У неділю вранці за київським часом мексиканець Сауль Альварес переміг британця Біллі Джо Сондерса. Бій зупинили після восьмого раунду, оскільки претендент на чемпіонські пояси в другій середній вазі (до 76,2 кг) вже не бачив на одне око.

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У англійця відразу ж запідозрили серйозне пошкодження, і Сондерса терміново відправили lдо шпиталю після поразки від Альвареса. При цьому Марк Тіббс, тренер Біллі, сказав, що він занадто його любить, щоб після такого удару просити продовжити бій.

Пізніше з'явився знімок черепа Сондерса, який дає уявлення про серйозність травми.

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У соцмережах британцеві бажають якнайшвидшого відновлення і згадують, яким ударом Сауль Альварес вивів суперника з ладу.

Мексиканець виграв 56-й бій на професійному ринзі й зберіг свої пояси WBO, WBC, WBA. На момент зупинки поєдинку він вигравав на записках всіх трьох суддів.

Вчора стало відомо, що є дата битви Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

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