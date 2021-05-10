Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Є дата битви титанів Джошуа і Ф'юрі! Супертяжі зустрінуться після Олімпіади

10 травня, 20:19

Олена Павлова Олена Павлова

Об'єднавчий бій між британськими чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться в серпні 2021 року в Саудівській Аравії

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Об'єднавчий бій у суперважкій вазі між британськими чемпіонами Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі перетворився на справжню мильну оперу. То боксери підписали контракт, то найочікуваніший поєдинок 2021 року не відбудуться. Але найсвіжішу інформацію надав у Twitter журналіст Майкл Бенсон, назвавши дату бою.

Реклама

Читайте також: Усик може готуватися до бою з Джошуа? Ф'юрі в люті шукає нового суперника

Зокрема, посилаючись на кілька джерел, Бенсон заявив, що чемпіон світу WBC Ф'юрі та володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO Джошуа битимуться вже після Олімпіади-2020 у Токіо. Поєдинок пройде 14 серпня в Саудівській Аравії. Офіційний анонс поєдинку Ф'юрі та Джошуа начебто очікується на цьому тижні.

Джошуа і Ф'юрі

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

В тренді
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіянином
Маліновський з Коваленком і Міранчуком

Реклама

Раніше промоутер Едді Гірн розповідав, що британські супертяжі домовилися про проведення двох боїв: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому той, що програв, отримає право на реванш. На рахунку Ф'юрі в професіоналах 30 перемог (21 – нокаутом) і одна нічия, у Джошуа 23 перемоги (21 – нокаутом) і одна поразка.

А Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу, і вас здивують аргументи чемпіона.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Це не моя перемога!" Усик рубонув на тему 9 травняБокс
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?
Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?Бокс
Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у США
Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у СШАБокс
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіона
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіонаБокс
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкою
Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з георгіївською стрічкоюБокс
Два любчики: Кличко поділився старою фотографією
Два любчики: Кличко поділився старою фотографієюБокс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти