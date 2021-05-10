Є дата битви титанів Джошуа і Ф'юрі! Супертяжі зустрінуться після Олімпіади

Об'єднавчий бій між британськими чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться в серпні 2021 року в Саудівській Аравії

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Об'єднавчий бій у суперважкій вазі між британськими чемпіонами Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі перетворився на справжню мильну оперу. То боксери підписали контракт, то найочікуваніший поєдинок 2021 року не відбудуться. Але найсвіжішу інформацію надав у Twitter журналіст Майкл Бенсон, назвавши дату бою.

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Зокрема, посилаючись на кілька джерел, Бенсон заявив, що чемпіон світу WBC Ф'юрі та володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO Джошуа битимуться вже після Олімпіади-2020 у Токіо. Поєдинок пройде 14 серпня в Саудівській Аравії. Офіційний анонс поєдинку Ф'юрі та Джошуа начебто очікується на цьому тижні.

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter В тренді "Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіянином

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Раніше промоутер Едді Гірн розповідав, що британські супертяжі домовилися про проведення двох боїв: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому той, що програв, отримає право на реванш. На рахунку Ф'юрі в професіоналах 30 перемог (21 – нокаутом) і одна нічия, у Джошуа 23 перемоги (21 – нокаутом) і одна поразка.

А Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу, і вас здивують аргументи чемпіона.