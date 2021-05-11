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Ужасный снимок черепа боксера после удара Альвареса попал в Сеть: этого лучше не видеть

11 мая, 09:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британец Билли Джо Сондерс потерпел первое поражение в карьере от лучшего боксера современности и получил серьезную травму глаза

Сауль Альварес vs Билли Джо Сондерс

Сауль Альварес vs Билли Джо Сондерс / Фото: Twitter

В воскресенье утром по киевскому времени мексиканец Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса. Бой остановили после восьмого раунда, поскольку претендент на чемпионские пояса во втором среднем весе (до 76,2 кг) уже не видел на один глаз.

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У англичанина сразу же заподозрили серьезное повреждение, и Сондерса срочно отправили в госпиталь после поражения от Альвареса. При этом Марк Тиббс, тренер Билли, сказал, что он слишком его любит, чтобы после такого удара просить продолжить бой.

Позже появился снимок черепа Сондерса, который дает представление о серьезности травмы.

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В соцсетях британцу желают скорейшего восстановления и вспоминают, каким ударом Сауль Альварес вывел соперника из строя.

Мексиканец выиграл 56-й бой на профессиональном ринге и сохранил свои пояса WBO, WBC, WBA. На момент остановки поединка он выигрывал на записках всех трех судей.

Вчера стало известно, что есть дата битвы Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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