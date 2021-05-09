З рингу в лікарню: Сондерс терміново відправлений в госпіталь після поразки від Альвареса

Британського боксера прямо з рингу відвезли в лікарню з підозрою на перелом правої очниці. Медики повинні встановити точну ступінь травми Біллі Джо Сондерса

Біллі Джо Сондерс і Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Британський боксер Біллі Джо Сондерс був терміново доставлений в клініку для обстеження травми його обличчя після поразки від Сауля Альвареса. Медики підозрюють у нього перелом правої очноямкової кістки, написав журналіст Майк Коппінгер в Twitter.

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Нагадаємо, Сондерс відмовився виходити на дев'ятий раунд проти Альвареса. У восьмому раунді мексиканець завдав кілька потужних ударів, після чого британець не міг бачити правим оком. Відразу після бою з'явилося припущення, що у Сондерса зламана орбітальна кістка.

На кону сьогоднішнього поєдинку стояли титули Альвареса WBC і WBA Super в суперсередній вазі, а також пояс WBO Сондерса. До речі, Альварес вигравав за очками на момент зупинки бою проти Сондерса. Біллі Джо Сондерс виграв у Сауля Альвареса тільки два з восьми раундів.

Британець зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, також на його рахунку 30 перемог. Для мексиканця ця перемога стала 56-ю в кар'єрі при одній поразці і двох нічиїх.

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