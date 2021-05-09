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Альварес переміг Сондерса в бою за три титули: британець не вийшов на дев'ятий раунд

9 травня, 07:09

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Мексиканський боксер вчергове продемонстрував, що є кращим боксером незалежно від ваги. Сауль Альварес не залишив шансів Біллі Джо Сондерсу, який відмовився від продовження бою після восьмого раунду

Сауль Альварес і Біллі Джо Сондерс

Сауль Альварес і Біллі Джо Сондерс / Фото: Getty Images

Сьогодні в США пройшов один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків року. Кращий боксер сучасності мексиканець Сауль Альварес зустрічався з британцем Біллі Джо Сондерсом. На кону бою були титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super і WBO в суперсередній вазі.

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Перша половина бою була досить конкурентною. Різні експерти не могли дійти спільної думки, хто ж виглядав краще на рингу. Наприклад, відоме видання Boxingscene віддавало Канело перші чотири раунди, а авторитетний журналіст Майк Коппінгер вважав, що в першому раунді був кращим Сондерс.

У п'ятому раунді Біллі Джо перехопив ініціативу і забрав наступні три раунди. Альваресу такий хід подій не дуже сподобався, тому в восьмій трихвилинці він включився на повну. Здавалося, що ось-ось Сондерс опиниться на канвасі, але британець протримався до гонгу. А потім сталося неймовірне! Кут британця відмовився продовжувати бій!

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До речі, бій Альварес – Сондерс побив глядацький рекорд США в закритих приміщеннях. Сьогоднішній бій зібрав на трибунах 73 126 глядачів. Попередній рекорд належав поєдинку Алі – Спінкс у 1978 році, який наживо дивилися 63 350 шанувальників боксу.

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

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