Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс: де дивитися бійню в Техасі і коли початок

Вранці 9 травня самий технічний боксер світу вийде проти непереможеного британця під крики 70 000 фанів. Дізнайтеся, чому бій Канело ледь не зірвався за кілька днів до дати

Сауль Альварес проти Біллі Джо Сондерса / Фото: DAZN

Найбільш очікуваний бій весни пройде в ніч на 9 травня в Арлінгтоні! На рингу арени AT & T Stadium кращий боксер незалежно від категорій мексиканець Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) битиметься з британцем Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО). Канело в Техасі поставить на кін свої пояси WBC і WBA Super в суперсередній вазі, а Сондерс ризикне титулом WBO.

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Де дивитись

Початок поєдинку орієнтовно в 6:00 за Києвом. Пряма трансляція бою Альварес – Сондерс пройде на стрімінговой платформі DAZN, а також її можна придбати трансляцію на сайті Sky Sports або Audience.

Основний кард в Арлінгтоні

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Сауль Альварес (55-1-2, 37 KO), Мексика – Біллі Джо Сондерс (30-0, 14 KO), Велика Британія

Елвін Сото (18-1, 12 KO), Мексика – Кацунарі Такаяма (32-8, 12 KO), Японія

Кірон Конвей (16-1, 3 KO), Велика Британія – Сулейман Сіссоко (12-0, 8 KO), Франція

Френк Санчес (17-0, 13 KO), Куба – Неджі Агілера (21-10, 14 KO), США

Кейшон Девіс (2-0, 2 KO), США – Хосе Антоніо Меза (6-4, 1 KO), Мексика

Що за плечима

Бій з Сондерсом стане для 30-річного Канело третім за п'ять місяців. Хоча поєдинок проти Авні Йилдирима в лютому при всій повазі до турецького бійцеві став для Альвареса легкою прогулянкою – перемога за три раунди, після якої мексиканця не критикував тільки лінивий. Бій в грудня 2020 з чемпіоном світу WBA Super Каллум Смітом виглядав цікавіше, але після перспективних перших раундів британець просів і програв за очками.

Сауль Альварес – Каллум Сміт / Фото: Reuters

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Всього на рахунку Канело вже 58 боїв при 55 перемогах і одній поразці за очками від Флойда Мейвезера в 2013 році. Також на рахунку Альвареса дві нічиїх. Ставав чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях, а тепер хоче абсолют в суперсередній вазі.

Що гойдається Сондерса, то експерти впевнені, що суперників такого рівня у Альвареса не було з часів боїв з Геннадієм Головкіна. За плечима 31-річного британця хороша школа любительського боксу і титул чемпіона Європи серед юнаків. У 2008 році в півфіналі Олімпійського кваліфікаційного турніру програв українцю, Олександру Стрецький.

Біллі Джо Сондерс / Фото: Reuters

У професіоналах провів 30 боїв, всі виграв, 14 разів перемагав нокаутом. Але таких суперників, як у Канело, у британця не було. Варто згадати хіба що перемоги над Енді Лі і Давидом Лем'є. Але ставав чемпіонів в двох вагах. У грудні Сондерс виграв одноголосним рішенням суддів у співвітчизника Мартіна Мюррея (39-6-1, 17 КО), захистивши пояс чемпіона WBO.

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Чому бій мало не зірвався

На початку тижня Біллі Джо Сондерс несподівано пригрозив відмовитися від об'єднавчого бою через розмір рингу. Спочатку збиралися використовувати ринг 20х20 футів (6.1х6.1 м) всередині канатів, але Біллі Джо зажадав 24х24 фута (7.3х7.3 м). Швидше за все, заради більшої маневреності під час пресингу Альвареса, який пре як танк Хоча промоутер Едді Хирн заявив, що раніше британець не бився на таких великих рингах.

В результаті сторони зійшлися посередині – 22х22 фунта, тобто, 6.7 х 6.7 м. Хоча Канело стверджував, що готовий віддати Сондерсу весь стадіон:

"Мені все одно. Я майже впевнений, що він ніколи не бився на 24-футовому рингу. Але якщо він захоче весь стадіон" Ковбойз ", добре, я дам його йому. Без проблем"

зважування

Обидва боксери вписались в ліміти ваговій категорії (до 76,2 кг). Під Альваресом ваги показали 75,9 кг, вага Сондерса склав – 76,1 кг. Британець матиме не тільки 200 грамів переваги над суперником, але і сім сантиметрів у зрості.

Сауль Альварес / Фото: DAZN

Глядацький рекорд в пандемію

Незважаючи на бурхливий в США коронавірус, на поєдинку між чемпіоном WBA і WBC Альваресом і володарем титулу WBO Сондерсом очікується не менше 70 000 тисяч уболівальників. А сам стадіон в Арлінгтоні вміщує 100 тисяч глядачів. Отже, буде побитий рекорд боїв в закритих приміщеннях 1978 року, коли реваншу між Мохаммедом Алі і Леоном Спінксом зібрав на арені Superdome в Нью-Орлеані 63 352 чоловік.

Гонорари бійців

Гарантований гонорар Альвареса, за інформацією в ЗМІ, складе 15 мільйонів доларів, гарантований гонорар Сондерса – 2,5 мільйона. Частка Канело від PPV-продажів – 60%, Сондерса – 40%. З бонусами заробіток Сауля за цей бій складе близько 35 мільйонів, британець же отримав в 7 разів менше – 5 мільйонів доларів. Хоча в кулуарах проскакували чутки і про рекордні для Біллі Джо 7 мільйонів.

Прогноз від Ф'юрі

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі: "Біллі Джо – та людина, яка переможе Канело. Ви побачите щось нове в його виконанні. Подивимося, що про нього скажуть після перемоги над Альваресом. Він з циганами ще не бився. Не знаю деталей, але це буде класний бій. Припускаю, Сондерс переможе одноголосним рішенням суддів, а може, бій зупинять в пізніх раундах. Єдине, чого я прошу, – чесне суддівство "

прогноз букмекерів

На думку букмекерів, абсолютний фаворитом цієї сутички є Канело – коефіцієнт на його перемогу становить 1.13, на виграш Сондерса – 5.5, нічия – 21. На дострокову перемогу Альвареса ставлять з показником 2.00.

Проморолик бою Альварес – Ковальов