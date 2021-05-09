Альварес вигравав за очками на момент зупинки бою проти Сондерса

Біллі Джо Сондерс виграв у Сауля Альвареса тільки два з восьми раундів. Мексиканець домінував на рингу і в підсумку здобув дострокову перемогу через травму суперника

Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Стали відомі суддівські записки бою між мексиканцем Саулем Альваресом і британцем Біллі Джо Сондерсом за три чемпіонські титули. Нагадаємо, Альварес переміг Сондерса технічним нокаутом – британець не вийшов на дев'ятий раунд.

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На момент зупинки бою Альварес вів за очками у всіх трьох суддів. Двоє суддів віддали Сондерсу тільки два раунди з восьми, ще один рефері вважав, що Біллі Джо виглядав краще в трьох раундах.

Також стала відома причина зупинки бою. У восьмому раунді Сондерс отримав травму ока. Швидше за все, у нього зламана очниця. Через пошкодження британець не міг бачити правим оком, тому тренер не дозволив йому продовжувати бій.

Сондерс зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, також на його рахунку 30 перемог. Для Альвареса сьогоднішня перемога стала 56-ю в кар'єрі при одній поразці і двох нічиїх.

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