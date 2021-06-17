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Усик змусить відпрацювати всі гроші! Колишній чемпіон сказав Джошуа, як побити українця

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 00:09
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Відомий британський боксер Тоні Беллью, який у 2018 році програв Олександру Усику, дав кілька порад Ентоні Джошуа
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Беллью висловився з стосовно бою між українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO, супертяжем Ентоні Джошуа. За словами Беллью, британцеві необхідно буде змінити звичну тактику. Раніше повідомлялося, що бій Джошуа – Усик відбудеться в Великобританії 25 вересня .

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"У бою з кульовим Джошуа трохи повернувся назад і продемонстрував старі прийоми, які використовував раніше. Він зламав великого суперника за рахунок швидкості, яка має значення. Однак в бою з Усиком йому доведеться показати щось інше. Йому потрібно буде весь час боксувати, чинити тиск і приймати удари. Так що Джошуа необхідно показати те, чого він ніколи не робив ", – цитує Беллью TalkSport

"Я точно знаю, наскільки хороший Усик. Він неймовірно талановитий. Кращий боксер, з яким я коли-небудь бився. Але я не вірю, що він досить великий і досить небезпечний, щоб у Ентоні виникли проблеми. Я не думаю, що він протягне досить довго, щоб перемогти його. Але в стійці він створить проблеми для Джошуа, і тому доведеться якось позбутися від нього. Усик буде тиснути, примушуючи його відпрацьовувати на всі гроші "

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Усик переміг Беллью технічним нокаутом у восьмому раунді.

Тоні Белью
Тоні Белью / Фото: AFP

Також повідомлялося, що Усик – занадто великий ризик для Джошуа і поєдинок на межі зриву.

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3
3
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2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
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3
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1
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3
3
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1
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#
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І
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О
1
Чехія
1
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1
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1
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