Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик зіллє бій Джошуа за бабки: що знає про поєдинок українця колишній тренер Кличка

Олена Павлова Олена Павлова
9 червня, 18:25
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Сергій Городничев взагалі вважає, що про зустріч Олександра Усика і Ентоні Джошуа можна забути, поки британський чемпіон не розбереться з Тайсоном Ф'юрі
Усик женеться за Джошуа
Усик женеться за Джошуа / Фото: Instagram

Буквально вчора стало відомо, що Усик і Джошуа ось-ось підпишуть контракті вже визначилися з ареною. Але колишній тренер легенди суперважкої ваги Володимира Кличка, Сергій Городничев, вважає, що цього літа ми точно не побачимо поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком.

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"Поки Ф'юрі не розбереться з Джошуа, ніяких лівих боїв не буде. Можливо, я помиляюсь. Там цей Уайлдер, арбітражний суд, але це ні про що не говорить. Ніхто не хоче втрачати пояса. Це ризик. Бою Джошуа – Усик не буде, забудьте", – розповів Городничев ZeRingШоу

Городнічов і Кличко
Городнічов і Кличко / Фото: Instagram

"Але навіть якщо поєдинок відбудеться, то Усик його зіллє за бабки. Він прекрасно розуміє, що не виграє цей бій. Наприклад, Ковальов говорив, що злив Альваресу бій. Для України це теж великі гроші, якщо Усик зіллє. Я вже говорив про те, що таке злити бій. Це не ставити в букмекерських компаніях, а просто вийти і програти"

Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа: десятки мільйонів за перемогу.

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