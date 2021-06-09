Усик зіллє бій Джошуа за бабки: що знає про поєдинок українця колишній тренер Кличка

Сергій Городничев взагалі вважає, що про зустріч Олександра Усика і Ентоні Джошуа можна забути, поки британський чемпіон не розбереться з Тайсоном Ф'юрі

Усик женеться за Джошуа / Фото: Instagram

Буквально вчора стало відомо, що Усик і Джошуа ось-ось підпишуть контракті вже визначилися з ареною. Але колишній тренер легенди суперважкої ваги Володимира Кличка, Сергій Городничев, вважає, що цього літа ми точно не побачимо поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком.

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"Поки Ф'юрі не розбереться з Джошуа, ніяких лівих боїв не буде. Можливо, я помиляюсь. Там цей Уайлдер, арбітражний суд, але це ні про що не говорить. Ніхто не хоче втрачати пояса. Це ризик. Бою Джошуа – Усик не буде, забудьте", – розповів Городничев ZeRingШоу

Городнічов і Кличко / Фото: Instagram

"Але навіть якщо поєдинок відбудеться, то Усик його зіллє за бабки. Він прекрасно розуміє, що не виграє цей бій. Наприклад, Ковальов говорив, що злив Альваресу бій. Для України це теж великі гроші, якщо Усик зіллє. Я вже говорив про те, що таке злити бій. Це не ставити в букмекерських компаніях, а просто вийти і програти"

Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа: десятки мільйонів за перемогу.

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