Торги не знадобляться: Усик і Джошуа ось-ось підпишуть контракт і вже визначилися з ареною

Переговори між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа знаходяться на завершальній стадії. Обидві сторони зізналися, що контракт буде підписаний найближчим часом і торги не знадобляться, хоча раніше повідомлялося, що Усик – занадто великий ризик для Джошуа і поєдинок на межі зриву. Нагадаємо, крайній строк укладення договору – четвер.
За інформацією Sky Sports, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі повинен пройти у вересні на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні, що вміщає 62 тисячі глядачів.
"Ми з нетерпінням чекаємо підписання документів", – сказав BoxingScene промоутер Усика Олександр Красюк.
Проте, глава K2 Promotions-Ukraine відмовився обговорювати будь-які деталі, що стосуються поточних переговорів. Він додав, що дата і місце бою поки обговорюються.
Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа: десятки мільйонів за перемогу.
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