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Торги не знадобляться: Усик і Джошуа ось-ось підпишуть контракт і вже визначилися з ареною

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
9 червня, 00:05
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Епопея з організацією поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа підходить до свого кінця. Українець незабаром отримає перший титульний бій в суперважкій вазі
Олександр Усик скоро отримає титульній бій
Олександр Усик скоро отримає титульній бій / Фото: Instagram

Переговори між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа знаходяться на завершальній стадії. Обидві сторони зізналися, що контракт буде підписаний найближчим часом і торги не знадобляться, хоча раніше повідомлялося, що Усик – занадто великий ризик для Джошуа і поєдинок на межі зриву. Нагадаємо, крайній строк укладення договору – четвер.

За інформацією Sky Sports, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі повинен пройти у вересні на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні, що вміщає 62 тисячі глядачів.

"Ми з нетерпінням чекаємо підписання документів", – сказав BoxingScene промоутер Усика Олександр Красюк.

Проте, глава K2 Promotions-Ukraine відмовився обговорювати будь-які деталі, що стосуються поточних переговорів. Він додав, що дата і місце бою поки обговорюються.

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Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа: десятки мільйонів за перемогу.

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