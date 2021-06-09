Торги не знадобляться: Усик і Джошуа ось-ось підпишуть контракт і вже визначилися з ареною

Епопея з організацією поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа підходить до свого кінця. Українець незабаром отримає перший титульний бій в суперважкій вазі

Олександр Усик скоро отримає титульній бій / Фото: Instagram

Переговори між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа знаходяться на завершальній стадії. Обидві сторони зізналися, що контракт буде підписаний найближчим часом і торги не знадобляться, хоча раніше повідомлялося, що Усик – занадто великий ризик для Джошуа і поєдинок на межі зриву. Нагадаємо, крайній строк укладення договору – четвер.

За інформацією Sky Sports, бій за титули WBA, WBO, IBF, і IBO в суперважкій вазі повинен пройти у вересні на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні, що вміщає 62 тисячі глядачів.

"Ми з нетерпінням чекаємо підписання документів", – сказав BoxingScene промоутер Усика Олександр Красюк.

Проте, глава K2 Promotions-Ukraine відмовився обговорювати будь-які деталі, що стосуються поточних переговорів. Він додав, що дата і місце бою поки обговорюються.