Усик сольет бой Джошуа за бабки: что знает о поединке украинца бывший тренер Кличко

Сергей Городничев вообще считает, что про встречу Александра Усика и Энтони Джошуа можно забыть, пока британский чемпион не разберется с Тайсоном Фьюри

Усик в погоне за Джошуа / Фото: Instagram

Буквально вчера стало известно, чтоУсик и Джошуа вот-вот подпишут контракт и уже определились с ареной. Но бывший тренер легенды супертяжелого веса Владимира Кличко, Сергей Городничев, считает, что этим летом мы точно не увидим поединок между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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"Пока Фьюри не разберется с Джошуа, никаких левых боев не будет. Возможно, я ошибаюсь. Там этот Уайлдер, арбитражный суд, но это ни о чем не говорит. Никто не хочет терять пояса. Это риск. Боя Джошуа – Усик не будет, забудьте", – рассказал Городничев ZeRingШоу

Городничев и Кличко / Фото: Instagram

"Но даже если поединок состоится, то Усик его сольет за бабки. Он прекрасно понимает, что не выиграет этот бой. Например, Ковалев говорил, что слил Альваресу бой. Для Украины это тоже большие деньги, если Усик сольет. Я уже говорил о том, что такое слить бой. Это не ставить в букмекерских компаниях, а просто выйти и проиграть"

Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу.

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