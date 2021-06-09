Евро-2020
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12 июня 16:00
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Финляндия --
12 июня 22:00
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Хорватия --
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Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
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Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик сольет бой Джошуа за бабки: что знает о поединке украинца бывший тренер Кличко

Елена Павлова Елена Павлова
9 июня, 18:25
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Сергей Городничев вообще считает, что про встречу Александра Усика и Энтони Джошуа можно забыть, пока британский чемпион не разберется с Тайсоном Фьюри
Усик в погоне за Джошуа
Усик в погоне за Джошуа / Фото: Instagram

Буквально вчера стало известно, чтоУсик и Джошуа вот-вот подпишут контракт и уже определились с ареной. Но бывший тренер легенды супертяжелого веса Владимира Кличко, Сергей Городничев, считает, что этим летом мы точно не увидим поединок между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

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"Пока Фьюри не разберется с Джошуа, никаких левых боев не будет. Возможно, я ошибаюсь. Там этот Уайлдер, арбитражный суд, но это ни о чем не говорит. Никто не хочет терять пояса. Это риск. Боя Джошуа – Усик не будет, забудьте", – рассказал Городничев ZeRingШоу

Городничев и Кличко
Городничев и Кличко / Фото: Instagram

"Но даже если поединок состоится, то Усик его сольет за бабки. Он прекрасно понимает, что не выиграет этот бой. Например, Ковалев говорил, что слил Альваресу бой. Для Украины это тоже большие деньги, если Усик сольет. Я уже говорил о том, что такое слить бой. Это не ставить в букмекерских компаниях, а просто выйти и проиграть"

Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу.

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