Десятки миллионов для Усика: промоутер озвучил гонорары за бой с Джошуа

По словам Александра Красюка, просто выход в ринг против чемпиона мира Джошуа принесет Усику миллионы, тогда как победа обогатит украинского боксера на десятки миллионов

Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, сколько может заработать его подопечный в случае победы над чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Напомним, бой Джошуа – Усик санкционировала WBO. Предварительная дата его проведения – 21 или 28 августа, в Лондоне. Но переговоры сторон еще продолжаются.

"Сколько пойдет в карман боксеру, если мы говорим о поединке Усик – Джошуа? О миллионах. Нет, не о десятках миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра", – сказал Александр Красюк в интервью каналу Andrey Burenok о бизнесе

Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: Twitter

Доселе рекордным для украинца был гонорар за поединок с Тони Беллью в 2018 году, выигранный нокаутом. Он составил порядка 3 млн долларов.

"На что трачу? Деньги, конечно же, я не солю. На развитие, недвижимость и бизнес, не связанный со спортом. А еще... В детстве я пообещал маме, что она больше не будет работать. А она работала на стройке, тяжелый труд. Сказал, что вот этими руками сделаю так, что ей не придется работать, а у нее будет карточка, на которую я буду присылать деньги. Была цель, которой я достиг. Мамулечка, обожаю тебя", – говорил ранее Усик каналу Ходят слухи

Александр Усик готовится к бою с Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Впрочем, многие продолжают сомневаться, что бой Усик -Джошуа состоится. Дескать, больших заработков Джошуа этот поединок не принесет, тогда как угроза проиграть Усику для британца – велика. Поэтому промоутер Джошуа Эдди Хирн сделает все, чтобы его подопечный избежал встречи с Усиком в ринге – такое мнение накануне высказал известный спортивный диетолог Александр Фока, помогавший Теофимо Лопесу в победе над Василием Ломаченко.