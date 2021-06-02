Десятки мільйонів для Усика: промоутер озвучив гонорари за бій з Джошуа

За словами Олександра Красюка, просто вихід у ринг проти чемпіона світу Джошуа принесе Усику мільйони, а перемога збагатить українського боксера на десятки мільйонів

Олександр Усик готовий до нового виклику / Фото: Instagram

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, скільки може заробити його підопічний в разі перемоги над чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, бій Джошуа – Усик санкціонувала WBO. Попередня дата його проведення – 21 або 28 серпня, в Лондоні. Але переговори сторін ще тривають.

"Скільки піде в кишеню боксеру, якщо ми говоримо про поєдинок Усик – Джошуа? Мільйони. Ні, не десятки мільйонів. Десятки мільйонів будуть у разі перемоги Олександра", – сказав Олександр Красюк в інтерв'ю каналу Andrey Burenok про бізнес

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter

Досі рекордним для українця був гонорар за поєдинок з Тоні Беллью в 2018 році, виграний нокаутом. Він склав близько 3 млн доларів.

"На що витрачаю? Гроші, звичайно ж, я не солю. На розвиток, нерухомість і бізнес, не пов'язаний зі спортом. А ще... У дитинстві я пообіцяв мамі, що вона більше не буде працювати. А вона працювала на будівництві, важка праця. Сказав, що ось цими руками зроблю так, що їй не доведеться працювати, а у неї буде картка, на яку я буду надсилати гроші. Була мета, якої я досяг. Мамусечко, обожнюю тебе", – розповідав раніше Усик каналу Ходят слухи

Олександр Усик готується до бою з Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Утім, багато хто продовжує сумніватися, що бій Усик -Джошуа відбудеться. Мовляв, великих заробітків Джошуа цей поєдинок не принесе, позаяк загроза програти Усику для британця – велика. Тому промоутер Джошуа Едді Гірн докладе всіх зусиль, щоб його підопічний уникнув зустрічі з Усиком в рингу – таку думку напередодні висловив відомий спортивний дієтолог Олександр Фока, який допомагав Теофімо Лопесу в перемозі над Василем Ломаченком.