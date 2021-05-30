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Усик проти Джошуа: промоутер розкрив нещадний план британця на бій

Олег Люлька Олег Люлька
30 травня, 21:02
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За словами Едді Гірна, чемпіон світу Ентоні Джошуа не буде насміхатися над претендентом Олександром Усиком – він "просто вийде і поб'є його"
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter

Переговори про бій Джошуа – Усик, який планують на кінець серпня, ще не завершені. Однак промоутер британця Едді Гірн заявив, що його підопічний вже активно готується завдати українцеві першої поразки на профі-рингу.

"Джошуа гадає, що Усик – це хороший бій. Українець не справляє якесь неймовірне враження в суперважах, але, ймовірно, він стане кращим, коли звикне до ваги і дивізіону. Це справді складний і небезпечний поєдинок"

"Вважаю, Джошуа буде нещадний в цьому бою, він любить вчитися і битися з хорошими боксерами. Ей Джей не буде насміхатися над боксом Усика, він збирається вийти і побити його. Думаю, такий буде план", – наводить слова Едді Гірна ESNEWS

Джошуа vs Усик: бій буде влітку
Джошуа vs Усик: бій буде влітку / Фото: BoxingScene

Олександр Усик і Едді Гірн
Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

Відзначимо, що раніше високо шанси Усика в бою Джошуа оцінив Шеннон Бріггс. "Усик – як збільшений в розмірах Василь Ломаченко! З кожним раундом він стає дедалі сильнішим. Найкращий шанс для Джошуа – підловити його в ранніх раундах. Джошуа сильний на початку, Усик – в кінці бою", – заявив американець.

Усик і Красюк – відео для Едді Гірна Відео: Instagram
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