Промоутер Ф'юрі наїхав на Усика за те, що той навіть не зробив

Представник Тайсона Ф'юрі заявив, що навіть якби поєдинок "Циганського короля" з Ентоні Джошуа не зірвав Деонтей Вайлдер, це неодмінно зробив би Олександр Усик

Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен відреагував на заяву Едді Гірна, промоутера Ентоні Джошуа, який звинуватив Ф'юрі в зриві бою з Джошуа.

За словами Воррена, навіть якби їм вдалося вирішити питання з Деонтеєм Вайледром, поєдинок Ф'юрі vs Джошуа зірвався б – але вже через вимоги Олександра Усика.

"На початку року всі залучені сторони – бійці, промоутери, менеджери – підписали контракт про те, як будуть відбуватися переговори. У цій угоді був пункт, який чітко давав зрозуміти, що стосовно Ф'юрі має місце арбітражна ситуація з Вайлдером. Всі про це знали"

"У той же час Усик готував аналогічний судовий процес, який приховували або ігнорували"

"Тому, навіть якби ми виграли арбітраж з Вайлдером, Усик (як обов'язковий претендент на поєдинок з Джошуа) все одно подав би на нас до суду. Олександр шукав би іншу судову заборону, щоб зупинити переговори щодо бою Ф'юрі-Джошуа, якби вони тривали"

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

"Там був ще один пункт про конфіденційність, який Едді Гірн відразу ж порушив. Щотижня з його боку були якісь новини. І це викликало велику плутанину", – наостанок вколов Гірна в коментарі The Sun Френк Воррен

Едді Гірн і Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images

Раніше Едді Гірн заявив, що команда Ф'юрі навіть не спробувала врятувати бій з Ентоні Джошуа, хоча могла зробити це, розірвавши контракт з Деонтеєм Вайлдером. "Ти не тільки коштував мені 50-60 мільйонів доларів, ти коштував мені найбільшого поєдинку всіх часів", – звинуватив Ф'юрі Гірн.

Нагадаємо, арбітражний суддя зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером. Вони планують побитися 24 липня. Поєдинок Джошуа – Усик може відбутися 21 або 28 серпня.